Путин заявил о попытке ВСУ нанести удар ночью по Курской АЭС

Президент России Владимир Путин во время совещания о ситуации в приграничных регионах сообщил, что в ночь на четверг, 22 августа, Вооруженные силы Украины (ВСУ) пытались нанести удар по Курской атомной электростанции (АЭС).

Международное агентство по атомной энергии проинформировано, обещают сами приехать и прислать специалистов для оценки ситуации Владимир Путин президент России

Глава государства понадеялся, что МАГАТЭ выполнит свое обещание. Уже известно, что визит главы агентства Рафаэля Гросси на Курскую АЭС запланирован на следующей неделе. Ранее он пообещал посетить электростанцию, чтобы побеседовать с ее руководством и определить, совершались ли атаки на нее. После визита в РФ он хочет направиться в Киев.

Фото: Гавриил Григоров / РИА Новости

В МАГАТЭ озабочены происходящим в Курской области

Как указывал в интервью Bloomberg TV Гросси, в отличие от современных ядерных реакторов, на Курской АЭС два блока, работающих вблизи боевых действий, не имеют дополнительных уровней защиты для сдерживания радиации в случае аварии. «У них нет защитного купола, только обычная крыша, а это значит, что активная зона реактора довольно уязвима», — говорил он.

Гросси особенно обеспокоен тем, что станция находится в пределах досягаемости артиллерии. Глава МАГАТЭ в ходе своего визита желает оценить состояние внешнего электроснабжения и пути подъезда к станции.

ВСУ планировали захватить Курскую АЭС за неделю

По информации генерал-майора, командира спецназа «Ахмат» Апти Алаудинова, украинское командование во время наступления в приграничных регионах задействовало свыше 11 тысяч военнослужащих и рассчитывало захватить Курскую АЭС меньше чем за неделю. Вооруженные силы Украины (ВСУ) намеревались взять под контроль российскую электростанцию еще 11 августа, на шестой день с момента начала вторжения в российский регион.

Позже стало известно о подготовке атаки на электростанцию, о чем сообщала официальный представитель МИД России Мария Захарова. Она призвала международные организации, в особенности ООН и МАГАТЭ, незамедлительно выступить с осуждением провокационных акций. Дипломат подчеркнула, что возможная атака на энергетический объект в том числе нарушает постулаты МАГАТЭ по ядерной безопасности. В российском Минобороны, в свою очередь, отмечали, что Киев готовит провокацию на АЭС, цель которой — обвинить Россию в «самообстреле».

Фото: Viacheslav Ratynskyi / Reuters

ВСУ начали массированное наступление на территорию России 6 августа. Украинским бойцам удалось зайти в Курскую область и захватить ряд населенных пунктов. Под мощный обстрел попал приграничный город Суджа, который оказался сильно разрушен. Одной из наиболее опасных мишеней ВСУ может стать Курская АЭС, которая находится в Курчатове на берегу реки Сейм в 40 километрах западнее Курска и примерно в 110 километрах от границы с Украиной.