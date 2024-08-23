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09:18, 23 августа 2024Россия

ВСУ снова пытались атаковать Курскую АЭС

ТАСС: ВСУ пытались атаковать Курскую АЭС в Курчатове дроном-камикадзе

Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Вооруженные силы Украины (ВСУ) пытались атаковать Курскую атомную электростанцию (АЭС) в Курчатове ночью 22 августа. Об этом сообщил источник ТАСС.

По информации собеседника агентства, украинский беспилотник сбили вблизи АЭС. Его нашли недалеко от хранилища отработанного ядерного топлива станции в Курчатове.

До этого ВСУ пытались ударить по Курской АЭС в ночь на 22 августа. Как сообщал президент России Владимир Путин, о ситуации проинформировано Международное агентство по атомной энергии — оно обещало прислать специалистов для оценки произошедшего.

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Курская АЭС находится в Курчатове на берегу реки Сейм в 40 километрах западнее Курска и примерно в 110 километрах от границы с Украиной. В Минобороны ранее сообщали, что ВСУ готовят провокацию на АЭС, и пообещали на это жесткий ответ. Киев хотел обвинить Москву в самообстреле, уточнили в ведомстве.

Тем временем командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов заявлял, что ВСУ после вторжения в Курскую область планировали захватить Курскую АЭС меньше чем за неделю. Бои в приграничье идут больше двух недель, там введен режим ЧС федерального уровня. Боевые действия, в частности, ведутся в нескольких десятках километрах от Курчатова, где расположена АЭС.

ЖЗЛ
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      Анастасия Шейкина
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