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07:57, 24 августа 2024Бывший СССР

В Германии заявили об отказывающихся стрелять новобранцах ВСУ

N-tv: новобранцы ВСУ отказываются стрелять и бросают свои позиции

Фото: Vasily Fedosenko / Reuters

Новобранцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) отказываются стрелять в противника. Об этом сообщил немецкий телеканал N-tv, ссылаясь на разговор с украинскими военнослужащими.

Как сообщил командир батальона 47-й бригады ВСУ, некоторые недавно мобилизованные солдаты видят противника на огневой позиции в окопе и не открывают огонь. Он подчеркнул, что если бойцы не применяют оружие, то они неэффективны.

Телеканал отмечает, что некоторые новобранцы испытывают трудности с элементарными приемами ведения боя, а кто-то покидает свои посты. Украинские командиры объясняют это плохой подготовкой и «явным превосходством России в воздухе и по количеству боеприпасов».

Ранее командир 49-го стрелкового батальона ВСУ сообщила, что у украинских новобранцев отсутствует желание принимать участие в боевых действиях на фронте. Она отметила, что обучение новобранцев совершенно бесполезно из-за нехватки оружия и ограниченных сроков.

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      Марина Совина
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