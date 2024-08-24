N-tv: новобранцы ВСУ отказываются стрелять и бросают свои позиции

Новобранцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) отказываются стрелять в противника. Об этом сообщил немецкий телеканал N-tv, ссылаясь на разговор с украинскими военнослужащими.

Как сообщил командир батальона 47-й бригады ВСУ, некоторые недавно мобилизованные солдаты видят противника на огневой позиции в окопе и не открывают огонь. Он подчеркнул, что если бойцы не применяют оружие, то они неэффективны.

Телеканал отмечает, что некоторые новобранцы испытывают трудности с элементарными приемами ведения боя, а кто-то покидает свои посты. Украинские командиры объясняют это плохой подготовкой и «явным превосходством России в воздухе и по количеству боеприпасов».

Ранее командир 49-го стрелкового батальона ВСУ сообщила, что у украинских новобранцев отсутствует желание принимать участие в боевых действиях на фронте. Она отметила, что обучение новобранцев совершенно бесполезно из-за нехватки оружия и ограниченных сроков.