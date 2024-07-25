На Украине заявили об отсутствии у новобранцев желания воевать

RTBF: командир ВСУ Василина заявила об отсутствии у новобранцев желания воевать

У украинских новобранцев отсутствует желание принимать участие в боевых действиях на фронте, передает RTBF, ссылаясь на разговор с военнослужащими 49-го стрелкового батальона Вооруженных сил Украины (ВСУ).

«Мы понимаем, что некоторым это не нравится. У них была одна жизнь, одна семья. Почти три года войны истощают», — рассказала командир подразделения и ответственная за связь Василина.

Она добавила, что в феврале 2022 года ее подразделение состояло исключительно из добровольцев. Сегодня они все погибли или ранены. По ее словам, обучение новобранцев совершенно бесполезно из-за нехватки оружия и ограниченных сроков.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский в ходе пресс-конференции заявил, что мобилизация на Украине идет по плану, но новобранцам Вооруженных сил Украины (ВСУ) не хватает учебных площадок.