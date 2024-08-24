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13:51, 24 августа 2024Мир

В России отреагировали на обращение Зеленского с места вторжения в Курскую область

Сенатор Карасин: обращение Зеленского с места вторжения на Курщину — провокация

Кадр: Офис Президента Украины

Видеообращение президента Украины Владимира Зеленского к гражданам страны с места начала вторжения в Курскую область выглядит как провокация, считает председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин. В разговоре с «Лентой.ру» он отреагировал на публикацию видео политика из граничащего с Россией региона.

Зеленский по своей политической натуре — провокатор. И поэтому [выбрано] и место, и грубая антироссийская тональность, которую он задал этому обращению, которое ничего не имеет общего с Украиной, с независимостью

Григорий Карасинроссийский сенатор

«Оно провоцирует чувство ненависти к России, к ее политическому руководству, к нашему образу жизни, ко всему русскому. За это он поплатится. Я думаю, история достаточно четко фиксирует подобного рода заявления и за это сурово карает недоумков. Именно такое обращение прозвучало 24 августа, которое мы привыкли ассоциировать с днем Украины. Сейчас это не день Украины, все превращено Зеленским в день ненависти к России и ко всему русскому. Самое главное — ненависти к истории Украины как таковой», — считает сенатор.

24 августа президент Владимир Зеленский опубликовал видеообращение ко Дню независимости Украины. Издание «Страна» обратило внимание, что в тот момент политик находился в Сумской области, в районе реки Псел, откуда началось нападение украинских сил на Курскую область.

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      Варвара Кошечкина
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