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04:37, 24 августа 2024Мир

В США назвали причину запрета Киеву бить вглубь России американским оружием

Politico: США запретили Киеву бить вглубь РФ из-за плана перезагрузки отношений

Фото: Eloisa Lopez / Reuters

США отказываются давать Украине разрешение на применение их вооружений для ударов вглубь территории России в надежде на перезагрузку отношений с Москвой. Об этом Politico на условиях анонимности рассказали несколько высокопоставленных чиновников.

Выяснилось, что в Белом доме указали Киеву, что рассчитывают на возобновление отношений, а удары американским оружием могут обнулить все усилия. Кроме того, в Вашингтоне выразили сомнения, что переданные в рамках военной помощи системы способны поразить российские стратегически важные объекты, поскольку те отдалены от линии боестолкновения.

22 августа заместитель официального представителя Пентагона Сабрина Сингх заявляла, что США позволяют Украине осуществлять контрудары по приграничным регионам России американским оружием. Вместе с этим она добавила, что у военного ведомства США остаются вопросы по наступлению Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курской области.

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      Марина Совина
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