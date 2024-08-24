В США отвергли планы поставлять Украине истребители F-16

Министр ВВС США Кендалл: США не планируют поставлять Украине истребители F-16

Вашингтон отверг планы передавать Киеву истребители F-16. Об этом в интервью финской газете Helsingin Sanomat заявил министр Военно-воздушных сил (ВВС) США Фрэнк Кендалл.

«Я не знаю ни о чем подобном», — ответил Кендалл на соответствующий вопрос.

При этом он отметил, что такая идея не исключена. По словам Кендалла, потребности Украины на ближайшее время будут удовлетворяться помощью от таких стран НАТО, как Нидерланды и Дания.

Министр подчеркнул, что сейчас США занимаются тем, что вместе с партнерами помогают обучать пилотов Вооруженных сил Украины (ВСУ). «В следующем году будет достигнут значительный прогресс в обучении», — пообещал он.

Ранее посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов рассказал, что США дразнят Москву. По его словам, они намерены в один момент снять для ВСУ все ограничения, касающиеся использования американского оружия.