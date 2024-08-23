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07:27, 23 августа 2024Мир

Антонов заявил о намерении США снять ограничения на использование ВСУ американского оружия

Антонов: США хотят разом снять для ВСУ все ограничения на использование оружия

Фото: Russian Embassy in the USA / Globallookpress.com

Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов рассказал, что США дразнят Москву и намерены в один момент снять для Вооруженных сил Украины (ВСУ) все ограничения, касающиеся использования американского оружия. Соответствующее заявление опубликовано в Telegram-канале посольства.

«Что сегодня делают американцы, когда поставляют оружие — они постоянно как будто даже поддразнивают нас, говоря о том, что сегодня якобы не разрешается использовать дальнобойные системы для ударов по российской территории», — заявил он, уточнив, что на самом деле Соединенные Штаты готовят почву для того, чтобы в один день разом отменить для Киева все имеющиеся ограничения.

Ранее вице-премьер Италии, представитель партии «Лига Севера» Маттео Сальвини назвал катастрофой поставку Западом оружия ВСУ для ударов по России.

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      Марина Совина
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