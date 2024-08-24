В Венгрии назвали Борреля брюссельским Байденом

Глава МИД Венгрии Сийярто назвал главу евродипломатии брюссельским Байденом

Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто раскритиковал позицию Евросоюза (ЕС) в отношении мирной инициативы по Украине венгерского премьер-министра Виктора Орбана. Об этом пишет РИА Новости.

Глава МИД Венгрии напомнил, что Брюссель резко раскритиковал Орбана за визиты в Москву и Китай, но когда в Пекин на встречу с председателем КНР поехала премьер Италии Джорджа Мелони, критики не последовало. «Здесь последовали очень детские и детсадовские реакции — вперед послали брюссельского Байдена — Жозепа Борреля, который верит, что нам будет обидно, если совет глав МИД соберется не на Пушкаш Арене (в Будапеште), а где-то в Брюсселе... Нам все равно», — говорит Сийярто.

Тринадцать стран, среди которых три крупнейших государства ЕС, подчеркнул он, выступили за проведение совета в Будапеште, при этом пять сказали, что не приедут в Брюссель, восемь сказали, что им все равно, а мнение Венгрии Боррель считать отказался. «Тогда Боррель сказал, что большинство за то, чтобы оно прошло в Будапеште, и этими фантастическими математическими показателями все закончилось», — рассказывает дипломат.

Отмечается, что ранее Боррель заявил, что следующая неформальная встреча глав МИД в конце августа пройдет в Брюсселе, а не в Будапеште из-за позиции Венгрии по Украине.

Также Сийярто пожаловался на кризис демократии в Европе на политическом фестивале Tranzit. По словам министра, либеральный мейнстрим здесь стремится к диктаторской гегемонии.