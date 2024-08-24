Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
16:31, 24 августа 2024Мир

В Венгрии назвали Борреля брюссельским Байденом

Глава МИД Венгрии Сийярто назвал главу евродипломатии брюссельским Байденом

Фото: Valentine Ogrienko / Reuters

Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто раскритиковал позицию Евросоюза (ЕС) в отношении мирной инициативы по Украине венгерского премьер-министра Виктора Орбана. Об этом пишет РИА Новости.

Глава МИД Венгрии напомнил, что Брюссель резко раскритиковал Орбана за визиты в Москву и Китай, но когда в Пекин на встречу с председателем КНР поехала премьер Италии Джорджа Мелони, критики не последовало. «Здесь последовали очень детские и детсадовские реакции — вперед послали брюссельского Байдена — Жозепа Борреля, который верит, что нам будет обидно, если совет глав МИД соберется не на Пушкаш Арене (в Будапеште), а где-то в Брюсселе... Нам все равно», — говорит Сийярто.

Тринадцать стран, среди которых три крупнейших государства ЕС, подчеркнул он, выступили за проведение совета в Будапеште, при этом пять сказали, что не приедут в Брюссель, восемь сказали, что им все равно, а мнение Венгрии Боррель считать отказался. «Тогда Боррель сказал, что большинство за то, чтобы оно прошло в Будапеште, и этими фантастическими математическими показателями все закончилось», — рассказывает дипломат.

Отмечается, что ранее Боррель заявил, что следующая неформальная встреча глав МИД в конце августа пройдет в Брюсселе, а не в Будапеште из-за позиции Венгрии по Украине.

Также Сийярто пожаловался на кризис демократии в Европе на политическом фестивале Tranzit. По словам министра, либеральный мейнстрим здесь стремится к диктаторской гегемонии.

Что думаешь? Оцени!
      Александра Лисица
      Обсудить
      Последние новости

      «Это наш инструмент возмездия». Зеленский заявил о применении нового оружия против России

      В Венгрии назвали Борреля брюссельским Байденом

      Стало известно об уничтожении цеха производства беспилотников ВСУ

      Москалькова подтвердила возвращение из украинского плена 115 срочников

      Следующие в Сочи самолеты перенаправили на запасные аэродромы

      Состояние подравшейся с турецкими полицейскими россиянки ухудшилось

      Участник СВО рассказал о необычной способности украинских дронов

      Зеленский оскорбил Путина и пригрозил россиянам

      Школы в Курской области будут работать в смешанном формате

      В России прокомментировали обмен пленных срочников

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше