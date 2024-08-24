Венгрия пожаловалась на кризис демократии в Европе

Глава МИД Венгрии Сийярто: в Европе сложился огромный дефицит демократии

Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто пожаловался на кризис демократии в Европе на политическом фестивале Tranzit. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам Сийярто, об этой проблеме говорят меньше, чем стоило бы. «В Европе сложился огромный дефицит демократии. Характеризующий себя разноцветным, толерантным и готовым к принятию либеральный мейнстрим стремится к абсолютно диктаторской гегемонии и пытается вытеснить все другие способы мышления из политической и социальной среды», — посетовал он.

Министр указал на то, что политики, о которых идет речь, физически уничтожают оппонентов, выступающих против них, напомнив о покушениях на премьер-министра Словакии Роберта Фицо и кандидата в президенты США Дональда Трампа. Так называемый «либеральный мейнстрим», не сомневается он, мечтает создать «пост-суверенную эпоху», в которой внешняя политика каждой страны не будет иметь значения. Венгрия, подчеркнул он, считает сохранение суверенитета жизненно важным вопросом и намерена за него бороться.

Ранее посол России в Венгрии Евгений Станиславов заявил, что визит венгерского премьер-министра Виктора Орбана в Россию и Китай вызвал резко негативную реакцию среди европейских властей и СМИ. При этом сами европейцы, подчеркнул он, устали от поддержки Украины в конфликте с Россией.