Глава МИД Венгрии назвал подрыв «Северных потоков» государственным терроризмом

Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто назвал диверсии на «Северных потоках» актом государственного терроризма. Его слова приводит представитель венгерского правительства Золтан Ковач в соцсети X (бывший Twitter).

По мнению Сийярто, если в подрыв газопроводов вовлечена какая-то страна, эту диверсию можно назвать спонсируемым государством терроризмом. Глава МИД Венгрии раскритиковал реакцию Европейского союза на теракт на «Северных потоках». Он счел ее недостаточно серьезной.

Ранее подполковник армии США в отставке и политический консультант Эрл Расмуссен пришел к выводу, что к подрывам газопроводов причастны правительства стран НАТО и их силы безопасности.

До этого на виновника теракта намекал источник газеты The Wall Street Journal. Он отметил, что «объект нашей критической инфраструктуры взорвала страна, которую мы [Запад] поддерживаем огромными поставками оружия и выделением миллиардов финансовых средств».