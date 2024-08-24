Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
15:03, 24 августа 2024Россия

Встреча Путина с руководством Объединенной группировки войск попала на видео

Опубликовано видео встречи Путина с военачальниками по ситуации под Курском
Начало событий в новости Путину доложили о ходе боевых действий в Курской области

Обнародовано видео со встречи президента России Владимира Путина с руководством Объединенной группировки войск по ситуации в Курской области. Запись публикует агентство RUPTLY.

На кадрах виден глава государства, начальник Генштаба Вооруженных Сил России Валерий Герасимов и начальник Главного оперативного управления Генштаба Сергей Рудской.

Ранее стало известно о встрече Путина с военачальниками, на которой ему было доложено о противодействии вторгшимся на территорию Курской области силам противника и принятым мерам по их уничтожению, а также о текущих результатах проведения специальной военной операции.

Также Путин в режиме телефонной связи обсудил ситуацию и заслушал доклады об оперативной обстановке, подготовленные командующими группировками войск. Отмечается, что встреча прошла в одном из командных пунктов Министерства обороны.

Что думаешь? Оцени!
      Любовь Ширижик
      Обсудить
      Последние новости

      Россия вернула из украинского плена более 100 захваченных в Курской области бойцов

      В российской армии разработали малогабаритную станцию РЭБ

      Минобороны показало кадры уничтожения танка ВСУ в Курской области

      Встреча Путина с руководством Объединенной группировки войск попала на видео

      В Уругвае отменили все матчи из-за потерявшего сознание футболиста

      В Минобороны рассказали о прячущихся в лесах украинских диверсантах

      Москвичи стали реже покупать большие квартиры

      Возвращение российских военных из украинского плена попало на видео

      ВС России сорвали атаки на Комаровку и Кремяное

      Немецкий эксперт рассказал о минимальной эффективности операции ВСУ в Курской области

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше