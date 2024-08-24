Встреча Путина с руководством Объединенной группировки войск попала на видео

Опубликовано видео встречи Путина с военачальниками по ситуации под Курском

Начало событий в новости Путину доложили о ходе боевых действий в Курской области

Обнародовано видео со встречи президента России Владимира Путина с руководством Объединенной группировки войск по ситуации в Курской области. Запись публикует агентство RUPTLY.

На кадрах виден глава государства, начальник Генштаба Вооруженных Сил России Валерий Герасимов и начальник Главного оперативного управления Генштаба Сергей Рудской.

Ранее стало известно о встрече Путина с военачальниками, на которой ему было доложено о противодействии вторгшимся на территорию Курской области силам противника и принятым мерам по их уничтожению, а также о текущих результатах проведения специальной военной операции.

Также Путин в режиме телефонной связи обсудил ситуацию и заслушал доклады об оперативной обстановке, подготовленные командующими группировками войск. Отмечается, что встреча прошла в одном из командных пунктов Министерства обороны.