Путину доложили о ходе боевых действий в Курской области

Путин обсудил ситуацию в Курской области с главой Генштаба

Президент России Владимир Путин провел встречу с руководством Объединенной группировки войск, в ходе которой ему доложили о ходе боевых действий в Курской области. Сообщение об этом появилось на сайте главы государства.

«[Владимир Путин] принял доклады начальника Генерального штаба Вооруженных Сил Валерия Герасимова и начальника Главного оперативного управления Генштаба Сергея Рудского о противодействии вторгшимся на территорию Курской области силам противника и принятым мерам по их уничтожению, а также о текущих результатах проведения специальной военной операции», — говорится в сообщении.

Также Путин в режиме телефонной связи обсудил ситуацию и заслушал доклады об оперативной обстановке, подготовленные командующими группировками войск. Отмечается, что встреча прошла в одном из командных пунктов министерства обороны.

Тем временем в России отреагировали на обращение президента Украины Владимира Зеленского, записанное на месте начала вторжения в Курскую область. По мнению председателя комитета Совета Федерации по международным делам Григория Карасина, оно является провокацией.