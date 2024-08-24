ВСУ провели массированную атаку на российский регион

Гладков: ВСУ за сутки атаковали более 30 населенных пунктов Белгородской области

Вооруженные силы Украины (ВСУ) за последние сутки провели массированную атаку на Белгородскую область. Как сообщил в Telegram-канале губернатор российского региона Вячеслав Гладков, ударам подверглись более 30 населенных пунктов, ранения получили пять человек.

«Поселки Малиновка, Политотдельский и Северный, а также села Бессоновка, Долбино, Журавлевка, Петровка, Пушкарное, Черемошное и Ясные Зори подверглись атакам с помощью 14 боеприпасов в ходе двух обстрелов и 13 БПЛА, из которых шесть — сбиты системой ПВО. Ранены два мирных жителя», — написал Гладков.

Еще один россиянин пострадал в поселке Вейделевка от падения обломков после того, как системой ПВО в небе над ним был сбит БПЛА самолетного типа. В результате атаки восьми беспилотников на село Байцуры один частный дом сгорел полностью, еще девять — получили повреждения, как и два двухквартирных дома.

«По городу Шебекино, поселку Красное, селам Вознесеновка, Графовка, Муром, Новая Таволжанка, Ржевка, Середа и хутору Мухин выпущено 12 БПЛА, 3 из которых сбиты, и 27 боеприпасов в ходе 7 обстрелов. Повреждены 15 частных домов, надворная постройка, складские помещения на территории сельхозпредприятия, "ГАЗель" и комбайн. Ранены два мирных жителя», — добавил Гладков.

Также обстрел подверглись села Кукуевка, Старый Хутор, Тишанка, Безымено, Дроновка, Новостроевка-Первая, Пороз, Сподарюшино, Вязовое, поселок Горьковский, а также хуторы Старый и Шаховка.

Ранее Гладков оценил суммарный ущерб, нанесенный агропредприятиям Белгородской области обстрелами ВСУ. По его словам, речь может идти примерно о трех миллиардах рублей.