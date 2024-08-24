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12:07, 24 августа 2024Мир

Зеленский подписал закон о ратификации Римского статута

Верховная Рада: Зеленский подписал закон о ратификации Римского статута МУС

Фото: Ukrainian Presidential Press Service / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о ратификации Римского статута Международного уголовного суда (МУС), который в минувшую среду принял парламент страны. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные Верховной Рады.

При этом в документе прописана оговорка: Киев не признает юрисдикцию МУС относительно ее граждан в части совершения военных преступлений в течение семи лет после его вступления в силу.

МУС образован на основании Римского статута 1998 года. В международном договоре задействовано 123 страны. Страна подписала Римский статут в январе 2000 года, но с тех пор не вводила его в действие. При этом в соглашении об ассоциации с Евросоюзом прописано соответствующее обязательство Украины.

Ратификацию Римского статута Верховная Рада одобрила 21 августа. По словам народного депутата Украины Ярослава Железняка, за проголосовал 281 человек. Ратификация документа предоставляет МУС юрисдикцию в отношении преступлений, связанных с геноцидом, а также преступлений против человечности.

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      Лилиана Набиуллина
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