Администрация Telegram выпустила заявление по задержанию Дурова

Администрация Telegram выпустила заявление после задержания Павла Дурова

Администрация мессенджера Telegram выпустила заявление на фоне задержания во Франции основателя платформы Павла Дурова, отметив, что ему нечего скрывать.

«Telegram соблюдает законы ЕС, включая Закон о цифровых услугах. Абсурдно утверждать, что платформа или ее владелец несут ответственность за злоупотребление этой платформой», — сказано в сообщении.

Помимо этого администрация Telegram надеется на скорейшее разрешение ситуации и подчеркивает, что Дурову нечего скрывать, в связи с чем он часто путешествует по Европе.

Ранее бывший пресс-секретарь Дурова Георгий Лобушкин сообщил, что задержание основателя Telegram связано с США, а не с Францией. Он подчеркнул, что мессенджер соблюдал законы всех стран, в которых присутствовал. Лобушкин выразил уверенность в том, что обсуждать интенции арестовавших Дурова французских властей не имеет смысла, так как они «вообще здесь не играют никакой роли».