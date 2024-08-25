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22:28, 25 августа 2024Мир

Администрация Telegram выпустила заявление по задержанию Дурова

Администрация Telegram выпустила заявление после задержания Павла Дурова
Павел Дуров

Павел Дуров. Фото: Albert Gea / Reuters

Администрация мессенджера Telegram выпустила заявление на фоне задержания во Франции основателя платформы Павла Дурова, отметив, что ему нечего скрывать.

«Telegram соблюдает законы ЕС, включая Закон о цифровых услугах. Абсурдно утверждать, что платформа или ее владелец несут ответственность за злоупотребление этой платформой», — сказано в сообщении.

Помимо этого администрация Telegram надеется на скорейшее разрешение ситуации и подчеркивает, что Дурову нечего скрывать, в связи с чем он часто путешествует по Европе.

Ранее бывший пресс-секретарь Дурова Георгий Лобушкин сообщил, что задержание основателя Telegram связано с США, а не с Францией. Он подчеркнул, что мессенджер соблюдал законы всех стран, в которых присутствовал. Лобушкин выразил уверенность в том, что обсуждать интенции арестовавших Дурова французских властей не имеет смысла, так как они «вообще здесь не играют никакой роли».

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      Марина Совина
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