Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
20:18, 25 августа 2024Интернет и СМИ

Бывший пресс-секретарь Дурова назвал виновную в его аресте страну

Экс-пресс-секретарь Дурова Лобушкин: арест основателя Telegram связан с США

Фото: Jonathan Ernst / Reuters

Бывший пресс-секретарь российского предпринимателя и программиста Павла Дурова назвал виновную в его аресте страну. По словам Георгия Лобушкина, задержание основателя Telegram связано с США, а не с Францией. Об этом он рассказал RT.

Лобушкин подчеркнул, что мессенджер соблюдал законы всех стран, в которых присутствал. Он уверен, что обсуждать интенции арестовавших Дурова французских властей не имеет смысла, так как они «вообще здесь не играют никакой роли».

Экс-пресс-секретарь также напомнил об интервью, которое основатель Telegram дал американскому журналисту Такеру Карлсону. Тогда, добавил Лобушкин, бизнесмен говорил о давлении со стороны ФБР на него и его команду.

Дурова задержали вечером 24 августа в парижском аэропорту. По версии судебных органов Франции, предприниматель является соучастником незаконных действий, производимых через его мессенджер. На данный момент Дуров находится под стражей, ему грозит до 20 лет тюремного заключения.

Что думаешь? Оцени!
      Варвара Кошечкина
      Обсудить
      Последние новости

      Бывший пресс-секретарь Дурова назвал виновную в его аресте страну

      США продлили присутствие двух авианосных ударных групп на Ближнем Востоке

      Жителей крымского поселка решили эвакуировать из-за пожара

      В Воронежской области прекратилась детонация после атаки украинских дронов

      Захарова высказалась о реакции западных НКО на задержание Дурова

      «Хезболла» заявила о готовности применить баллистические ракеты против Израиля

      Свыше 400 работников шахты «Шахтерская-Глубокая» ушли на СВО

      Установлен новый рекорд в прыжках с шестом

      Появилась информация о гибели советника по безопасности Reuters в ДНР

      Минобороны показало кадры уничтожения РСЗО «Град» в Курской области

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше