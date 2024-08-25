Бывший пресс-секретарь Дурова назвал виновную в его аресте страну

Экс-пресс-секретарь Дурова Лобушкин: арест основателя Telegram связан с США

Бывший пресс-секретарь российского предпринимателя и программиста Павла Дурова назвал виновную в его аресте страну. По словам Георгия Лобушкина, задержание основателя Telegram связано с США, а не с Францией. Об этом он рассказал RT.

Лобушкин подчеркнул, что мессенджер соблюдал законы всех стран, в которых присутствал. Он уверен, что обсуждать интенции арестовавших Дурова французских властей не имеет смысла, так как они «вообще здесь не играют никакой роли».

Экс-пресс-секретарь также напомнил об интервью, которое основатель Telegram дал американскому журналисту Такеру Карлсону. Тогда, добавил Лобушкин, бизнесмен говорил о давлении со стороны ФБР на него и его команду.

Дурова задержали вечером 24 августа в парижском аэропорту. По версии судебных органов Франции, предприниматель является соучастником незаконных действий, производимых через его мессенджер. На данный момент Дуров находится под стражей, ему грозит до 20 лет тюремного заключения.