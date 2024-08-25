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06:36, 25 августа 2024Мир

Британцев предупредили о непопулярных решениях

Telegraph: Стармер предупредит британцев, что примет непопулярные решения

Фото: Charles McQuillan / Reuters

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер предупредил британцев, что будет принимать непопулярные решения. Об этом сообщила газета Telegraph.

По информации издания, премьер-министр планирует повысить налоги и снизить бюджетные расходы. Подчеркивается, что Стармер планирует заявить, что от предыдущего правительства осталась «не просто экономическая черная дыра, а социальная черная дыра».

Telegraph отмечает, что Стармер пообещает временные трудности, после которых ситуация улучшится.

Ранее сообщалось, что новый премьер-министр Великобритании Кир Стармер планирует освободить 40 тысяч заключенных из-за критической заполненности тюрем. Освободиться смогут заключенные, осужденные за преступления, не связанные с сексуальным насилием, насильственными действиями или терроризмом, а также отбывших менее половины назначенного им срока лишения свободы.

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      Евгений Силаев
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