В Британии решили освободить 40 тысяч заключенных

Премьер-министр Британии Стармер планирует освободить 40 тысяч заключенных

Новый премьер-министр Великобритании Кир Стармер планирует освободить 40 тысяч заключенных из-за критической заполненности тюрем. Об этом сообщило издание The Times со ссылкой на собственный источник.

Отмечается, что амнистия произойдет в ближайшую неделю. Освободиться смогут заключенные, осужденные за преступления, не связанные с сексуальным насилием, насильственными действиями или терроризмом, а также отбывших менее половины назначенного им срока лишения свободы.

Ранее Лейбористская партия Великобритании впервые за 14 лет одержала победу на выборах в парламент. 5 июля новый премьер Соединенного королевства Рид Стармер назначил Дэвида Лэмми на пост главы МИД.