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05:20, 8 июля 2024Мир

В Британии решили освободить 40 тысяч заключенных

Премьер-министр Британии Стармер планирует освободить 40 тысяч заключенных

Фото: Nikolay Gyngazov / Global Look Press

Новый премьер-министр Великобритании Кир Стармер планирует освободить 40 тысяч заключенных из-за критической заполненности тюрем. Об этом сообщило издание The Times со ссылкой на собственный источник.

Отмечается, что амнистия произойдет в ближайшую неделю. Освободиться смогут заключенные, осужденные за преступления, не связанные с сексуальным насилием, насильственными действиями или терроризмом, а также отбывших менее половины назначенного им срока лишения свободы.

Ранее Лейбористская партия Великобритании впервые за 14 лет одержала победу на выборах в парламент. 5 июля новый премьер Соединенного королевства Рид Стармер назначил Дэвида Лэмми на пост главы МИД.

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      Евгений Силаев
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