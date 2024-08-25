Бывший украинский военный пообещал поделиться опытом обучения в Великобритании

Бывший военнослужащий Вооруженных сил Украины (ВСУ) с позывным Змей пообещал поделиться в бойцами ВС России опытом обучения в Великобритании, передает РИА Новости.

На данный момент Змей служит в составе добровольческого отряда имени Максима Кривоноса, который был сформирован из военнослужащих украинской армии.

«Я сам из Киевской области, меня мобилизовали в 2023 году в 199 центр — он находится в Житомире, нас отправили в Великобританию, группа была 180 человек (...) Готов, конечно, поделиться с ребятами своим опытом, почему нет?», — рассказал военный.

Ранее другой боец подразделения с позывным Борзый призвал украинцев идти против тех, кто отдает приказы в Киеве. Он раскритиковал действия командиров, отметив, что его с сослуживцами направили выстроить опорный пункт на кременском участке фронта, чтобы военнослужащие ВСУ могли отойти туда с передовой, а потом оказалось, что группу забросили практически в тыл российских войск.