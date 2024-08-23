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08:08, 23 августа 2024Бывший СССР

Экс-боец ВСУ призвал украинцев идти против властей в Киеве

Боец отряда Кривоноса Борзый призвал украинцев идти против властей в Киеве

Фото: Kay Nietfeld / Globallookpress.com

Боец с позывным Борзый из отряда имени Максима Кривоноса, сформированного из экс-военных Вооруженных сил Украины (ВСУ), призвал идти против тех, кто отдает приказы в Киеве. Его слова приводит РИА Новости.

Он раскритиковал действия командиров, отметив, что его с сослуживцами направили выстроить опорный пункт на кременском участке фронта, чтобы военнослужащие ВСУ могли отойти туда с передовой, а потом оказалось, что группу забросили практически в тыл российских войск.

Борзый добавил, что командование зачастую не считается с рисками для бойцов и потерями, у них стоит задача не сдавать территории. Он также описал первую встречу с российскими военными и отметил, что не встретил никакой агрессии, было нормальное, человеческое общение, украинцам показывали, что они «братский народ, а не какие-то противники, враги».

Военнослужащий также заявил, что в ВСУ идет серьезная пропаганда, чтобы солдаты не сдавались в плен. По его словам, миссия добровольческого отряда — доказать согражданам, что необходимо прекратить конфликт как можно скорее, чтобы избежать все возрастающих потерь с обеих сторон.

Он призвал украинцев задуматься о будущем, осознать, что их обманывают, тащат в военкоматы уже очень долгое время. «Надо уже, наверное, собраться и воевать против общего врага, который сидит не в окопах напротив них, а того, что отдает приказы там, в Киеве, которые говорят, что будут воевать до последнего украинца», — заключил Борзый.

Ранее бывшие военнослужащие Вооруженных сил Украины (ВСУ) из отряда имени Максима Кривоноса выразили готовность выдвинуться в Курскую область и принять участие в боях против украинских войск и западных наемников.

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      Марина Совина
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