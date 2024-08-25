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16:14, 25 августа 2024Мир

Часть сил замеченной в Курской области ЧВК США обнаружили в Газе

MWM: американская ЧВК FOG, замеченная в Курской области, перебросила силы в Газу

Фото: Viacheslav Ratynskyi / Reuters

Часть сил замеченной в Курской области американской частной военной кампании (ЧВК) Forward Observation Group (FOG) были переброшены в сектор Газа. Об этом сообщил журнал Military Watch Magazine.

«Американская военная организация FOG, в частности, подтвердила дислокацию своего персонала в Курске (...). FOG, статус которой остается крайне неясным, участвует в операциях на украинском театре военных действий уже более двух лет, хотя, как сообщается, с конца 2023 года часть ее персонала была направлена в Израиль для поддержки операций в секторе Газа», — пишет издание.

Ранее советник главы Донецкой народной республики Ян Гагин заявил об иностранцах, воюющих за Вооруженные силы Украины в Курской области. По его словам, речь идет о военных из Польши, Франции и США. Он также предположил, что среди них могут быть офицеры и личный состав НАТО.

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      Валентин Карант
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