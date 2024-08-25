Экс-премьер Степашин рассказал о будущем России после СВО

Экс-премьер России рассказал о будущем страны после завершения СВО

Экс-премьер Сергей Степашин заявил, что после завершения специальной военной операции (СВО) Россия будет совершенно новой страной с новым мироощущением. Политика в воскресенье, 25 августа, цитирует ТАСС.

По словам Степашина, новой элитой будут люди, воюющие в зоне проведения СВО. «Они еще не являются элитой. Это просто гордость моей страны», — заявил экс-премьер РФ. Степашин отметил важность работы государства с этими людьми, чтобы все они были востребованы и стали активными участниками политической жизни.

Степашин рассказал, что многие страны коллективного Запада делали ставку на взрыв внутри России подобный украинскому Майдану. Тот же расчет делался и в отношении Белоруссии, которую спасла лишь решительность президента республики Александра Лукашенко, в нужный момент не струсившего, отметил российский экс-премьер.

Степашин также вспомнил бывшего главу Украины Виктора Януковича, отметив, что если бы тот во время Майдана не струсил, «то ничего бы сейчас там не было».

В том же интервью Сергей Степашин заявил, что переговоры с Украиной в настоящее время исключены, вести их с украинским лидером Владимиром Зеленским то же самое, что говорить с Адольфом Гитлером.