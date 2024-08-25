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06:10, 25 августа 2024Россия

Экс-премьер России заявил о невозможности проведения переговоров с Киевом

Экс-премьер РФ Степашин: переговоры с Киевом исключены

Фото: Kay Nietfeld / dpa / Global Look Press

Переговоры с Украиной исключены, вести их с Владимиром Зеленским то же самое, что говорить с Адольфом Гитлером. Любые соглашения сейчас будут повторением ошибки Хасавюрта, нужна только капитуляция, рассказал в интервью ТАСС бывший премьер-министр России Сергей Степашин.

«Вопрос только один сегодня. Это нанесение поражения нацистскому террористическому режиму. Другого пути нет. Я с Дмитрием Медведевым согласен, что мирные переговоры вести ни с кем нельзя», — подчеркнул он.

По мнению Степашина, единственное, что может устроить Москву сейчас, это капитуляция киевского режима. Другого пути экс-премьер не видит, особенно, после Курска.

Ранее зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что решение Киева атаковать Курскую область приведет к радикальному увеличению потерь среди Вооруженных сил Украины. По его мнению, до атаки ВСУ на Курскую область Москва могла угодить в «переговорный капкан», начав ранние ненужные обсуждения о мире. Таким образом, зампред СБ заявил, что переговоры с Украиной после вторжения в Курскую область невозможны.

В Курской области после атаки ВСУ ввели режим контртеррористической операции (КТО) и режим ЧС федерального характера — бои там продолжаются почти три недели.

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      Марина Совина
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