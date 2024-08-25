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05:39, 25 августа 2024Интернет и СМИ

Дуров назвал Францию лучшим местом для отдыха

Дуров летом вспомнил о 2 гражданстве и назвал Францию лучшим местом для отдыха

Фото: lukomore. org / Global Look Press

10 июня, основатель Telegram Павел Дуров назвал Францию лучшим местом для отдыха. Он написал об этом в своем канале в мессенджере, напомнив также, что у него есть гражданство этой страны.

«В Дубае становится все жарче, и мои друзья разъезжаются по разным шикарным местам по типу юга Франции. Как французский гражданин, я согласен с тем, что Франция — это лучшее место для отдыха», — рассказал подписчикам гернеральный директор Telegram.

При этом в своем посте он указал, что летом намеревается продолжить работу и посетить Центральную Азию, чтобы разузнать о потребностях местных жителей в технологиях.

24 августа Павла Дурова задержали в парижском аэропорту. Основатель Telegram ранее отказывался сотрудничать со спецслужбами различных государств, чтобы помочь раскрыть преступления, реализуемые через его мессенджер. Во Франции его обвиняют в соучастии с производимыми через Telegram незаконным оборотом наркотиков, детскими уголовными преступлениями и мошенничеством. Его задержание возымело широкий резонанс в России и за ее пределами.

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      Александра Синицына
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