Дуров летом вспомнил о 2 гражданстве и назвал Францию лучшим местом для отдыха

10 июня, основатель Telegram Павел Дуров назвал Францию лучшим местом для отдыха. Он написал об этом в своем канале в мессенджере, напомнив также, что у него есть гражданство этой страны.

«В Дубае становится все жарче, и мои друзья разъезжаются по разным шикарным местам по типу юга Франции. Как французский гражданин, я согласен с тем, что Франция — это лучшее место для отдыха», — рассказал подписчикам гернеральный директор Telegram.

При этом в своем посте он указал, что летом намеревается продолжить работу и посетить Центральную Азию, чтобы разузнать о потребностях местных жителей в технологиях.

24 августа Павла Дурова задержали в парижском аэропорту. Основатель Telegram ранее отказывался сотрудничать со спецслужбами различных государств, чтобы помочь раскрыть преступления, реализуемые через его мессенджер. Во Франции его обвиняют в соучастии с производимыми через Telegram незаконным оборотом наркотиков, детскими уголовными преступлениями и мошенничеством. Его задержание возымело широкий резонанс в России и за ее пределами.