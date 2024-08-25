«Это живое предупреждение». Как в России и в мире отреагировали на задержание Павла Дурова властями Франции?

Карлсон назвал задержание Дурова предупреждением владельцам онлайн-платформ

Американский журналист Такер Карлсон, реагируя на задержание во Франции основателя мессенджера Telegram Павла Дурова, заявил, что бизнесмена заперла западная страна, союзник администрации президента США Джо Байдена и активный член НАТО.

Он также назвал задержание Дурова предупреждением для всех владельцев онлайн-платформ, которые не желают замалчивать правду.

Сегодняшнюю ночь Павел Дуров проведет во французской тюрьме, это живое предупреждение всем владельцам платформ, которые не желают цензурировать правду… Мрак быстро сгущается над бывшим свободным миром Такер Карлсон американский журналист

Российские дипломаты проясняют ситуацию с Дуровым

Вице-спикер Госдумы Владислав Даванков призвал главу МИД России Сергея Лаврова добиваться освобождения Дурова. Депутат считает, что задержание основателя Telegram носит политический характер и является попыткой получить доступ к личным данным пользователей мессенджера.

В МИД России ответили, что посольство во Франции сразу же предприняло необходимые шаги по прояснению ситуации вокруг Дурова еще до обращения Даванкова и представителей предпринимателя.

Официальный представитель ведомства Мария Захарова в своем Telegram-канале подчеркнула, что российские дипломаты «сразу же включились в работу» и напоминать им «об их функциональных обязанностях нет необходимости».

В России причиной задержания Дурова посчитали его независимость

По мнению депутата Госдумы Евгения Ревенко, Запад не смог простить Дурову создание независимой платформы, ставшей популярной во многих странах.

В подобном ключе высказался и член Совета Федерации Алексей Пушков, заявивший, что «либеральная диктатура не терпит одиночек, претендующих на свободу и играющих не по ее правилам». Он также призвал «приготовиться» американского предпринимателя, основателя Tesla и Space Х и владельца соцсети Х Илона Маска.

Депутат Госдумы Владимир Сипягин также видит политические мотивы властей Франции в задержании Дурова, который, по его словам, олицетворяет свободу СМИ и европейские ценности, про которые во Франции забыли.

О желании Запада «покорить» Telegram и сделать его подконтрольным заявил и депутат Юрий Афонин. Он напомнил, что такими же для западных элит стали YouTube и Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена), «ведь из них пророссийский контент просто грубо вычищается».

На задержание Дурова отреагировал Илон Маск

Американский предприниматель Илон Маск, комментируя задержание Дурова, заявил, что в 2030 году в Европе начнут казнить за лайки мемов.

POV: на дворе 2030 год, в Европе вас казнят за то, что вы лайкнули мем Илон Маск американский предприниматель

Создатель файлообменников Megaupload и Mega Ким Дотком (Ким Шмитц) назвал задержание Дурова наступлением на свободу слова.

На это же указала и член Палаты представителей Конгресса США Марджори Тейлор-Грин.

Свобода слова подвергается нападкам по всему миру. Почему взгляды и высказывания людей представляют такую угрозу? Марджори Тейлор Грин член Палаты представителей Конгресса США

Так конгрессвуман прокомментировала публикацию Такера Карлсона о задержании Дурова. Как считает Грин, «необходимо храбро урегулировать разногласия в публичном пространстве».

Сотрудники спецслужб Франции задержали Павла Дурова в парижском аэропорту Ле Бурже на выходе из частного джета вечером в субботу, 24 августа. Его подозревают в незаконных действиях, производимых через Telegram, таких как незаконный оборот наркотиков, детские уголовные преступления и мошенничество. Дурову может грозить до 20 лет лишения свободы. Он должен быть представлен французскому суду в воскресенье, 25 августа.