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02:09, 25 августа 2024Интернет и СМИ

В Госдуме заявили о желании Запада «покорить» Telegram

Депутат ГД Афонин: Запад хочет сделать Telegram подконтрольным, как Facebook

Фото: Thomas White / Reuters

Запад хочет сделать Telegram подконтрольным, как в свое время получилось с Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена) (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена). Об этом заявил первый заместитель председателя комитета Госдумы (ГД) по безопасности Юрий Афонин в своем Telegram-канале.

«Похоже, это сильно не нравится правящим кругам Запада. Велик соблазн попытаться превратить Telegram в такой же подконтрольный инструмент, какими для западной элиты являются Youtube или Facebook. Ведь из них пророссийский контент просто грубо вычищается», — написал Афонин.

Депутат подчеркнул, что Telegram-каналы с многотысячной аудиторией стали новыми СМИ. Он напомнил, что в мессенджере достаточно каналов, которые отстаивают интересы России и доносят «нашу точку зрения».

Ранее член Совета по правам человека (СПЧ) Алексей Мельников подчеркнул, что задержание Дурова во Франции должно открыть глаза людям, верящим в красивые вывески Запада. Он также обратил внимание, что российская оппозиция не отреагировала на произошедшее.

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      Евгений Силаев
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