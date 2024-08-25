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01:25, 25 августа 2024Интернет и СМИ

В Госдуме назвали причину задержания Дурова

Сипягин: в задержании Дурова прослеживаются явные политические мотивы

Фото: Sergey Petrov / News.ru / Global Look Press

В действиях французских властей прослеживаются явные политические мотивы. Об этом заявил депутат Госдумы от ЛДПР Владимир Сипягин в своем Telegram-канале, комментируя задержание в Париже основателя мессенджера Telegram Павла Дурова.

По его словам, Дуров олицетворяет свободу средств массовой информации и европейские ценности, про которые во Франции забыли. Также парламентарий напомнил, что шесть лет назад лидер ЛДПР Владимир Жириновский призывал основателя мессенджера вернуться на родину.

«В очередной раз подтверждается тезис о том, что наши специалисты должны оставаться у нас, где они будут цениться и находиться в безопасности», — резюмировал Сипягин.

Сотрудники спецслужб Франции задержали Павла Дурова в парижском аэропорту на выходе из частного джета. Ему инкриминируют соучастие в незаконных действиях, производимых через его мессенджер, таких как незаконный оборот наркотиков, детские уголовные преступления и мошенничество. Генеральному директору Telegram может грозить до 20 лет лишения свободы.

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      Евгений Силаев
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