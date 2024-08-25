В МИД ответили на обращение Даванкова в связи с задержанием Дурова

МИД России: дипломаты начали прояснять ситуацию с Дуровым до обращения Даванкова

Посольство России во Франции сразу же предприняло необходимые шаги по прояснению ситуации вокруг Павла Дурова. Так в МИД РФ ответили на обращение вице-спикера Госдумы Владислава Даванкова в связи с задержанием основателя мессенджера Telegram в парижском аэропорту, передает ТАСС.

Во внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что представители предпринимателя не обращались к ним, но российские дипломаты начали работу до обращения Даванкова.

Ранее Владислав Даванков призвал главу МИД России Сергея Лаврова добиваться освобождения Павла Дурова. По его мнению, расследование французских спецслужб против основателя Telegram носит политический характер.

Сотрудники спецслужб Франции задержали Павла Дурова в парижском аэропорту Ле Бурже на выходе из частного джета вечером в субботу, 24 августа. Его подозревают в незаконных действиях, производимых через Telegram, таких как незаконный оборот наркотиков, детские уголовные преступления и мошенничество. Дурову может грозить до 20 лет лишения свободы. Он должен быть представлен французскому суду в воскресенье, 25 августа.