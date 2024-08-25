Депутат Госдумы рассказал об отношении Запада к деятельности Дурова

Депутат Госдумы Ревенко: Запад не простил Дурову создание независимой платформы

Основатель Telegram Павел Дуров создал независимую платформу, ставшую популярной во многих странах. Запад ему этого не простил, прокомментировал депутат Госдумы Евгений Ревенко («Единая Россия») арест предпринимателя во Франции в субботу, 24 августа.

«Дуров создал независимую платформу, которая стала популярной во многих странах. Без цензуры и вмешательства извне. Запад ему этого не простил. Вот и все. Свобода?! Ее там не было и нет», — отметил он.

Ранее вице-спикер Госдумы Владислав Даванков призвал российское Министерство иностранных дел добиваться освобождения Павла Дурова. Так, политик направил обращение главе МИД РФ Серею Лаврову.

Сотрудники спецслужб Франции задержали Павла Дурова в парижском аэропорту на выходе из частного джета. Ему инкриминируют соучастие в незаконных действиях, производимых через его мессенджер, таких как незаконный оборот наркотиков, детские уголовные преступления и мошенничество. Генеральному директору Telegram может грозить до 20 лет лишения свободы.