Депутат Госдумы рассказал об отношении Запада к деятельности Дурова

Основатель Telegram Павел Дуров создал независимую платформу, ставшую популярной во многих странах. Запад ему этого не простил, прокомментировал депутат Госдумы Евгений Ревенко («Единая Россия») арест предпринимателя во Франции в субботу, 24 августа.
«Дуров создал независимую платформу, которая стала популярной во многих странах. Без цензуры и вмешательства извне. Запад ему этого не простил. Вот и все. Свобода?! Ее там не было и нет», — отметил он.
Ранее вице-спикер Госдумы Владислав Даванков призвал российское Министерство иностранных дел добиваться освобождения Павла Дурова. Так, политик направил обращение главе МИД РФ Серею Лаврову.
Сотрудники спецслужб Франции задержали Павла Дурова в парижском аэропорту на выходе из частного джета. Ему инкриминируют соучастие в незаконных действиях, производимых через его мессенджер, таких как незаконный оборот наркотиков, детские уголовные преступления и мошенничество. Генеральному директору Telegram может грозить до 20 лет лишения свободы.