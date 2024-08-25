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03:29, 25 августа 2024Интернет и СМИ

В США после задержания Дурова заявили о нападках на свободу слова во всем мире

Грин о задержании Дурова: свобода слова подвергается нападкам во всем мире

Фото: Lantyukhov Sergey / news.ru / Global Look Press

Свобода слова подвергается нападкам во всем мире. Об этом рассказала член Палаты представителей Конгресса США Марджори Тейлор-Грин. Так она прокомментировала в соцсети X задержание во Франции основателя Telegram Павла Дурова.

«Свобода слова подвергается нападкам по всему миру. Почему взгляды и высказывания людей представляют такую угрозу?» — посетовала она.

Тейлор-Грин таким образом прокомментировала публикацию журналиста Такера Карлсона о задержании Дурова. Как считает представитель Конгресса, «необходимо храбро урегулировать разногласия в публичном пространстве». Такер Карлсон, в свою очередь, считает, что Дуров был задержан за отказ «цензурировать правду» по приказу правительств и разведывательных служб.

Вечером в субботу, 24 августа, сотрудники спецслужб Франции задержали Павла Дурова в парижском аэропорту на выходе из частного джета. Ему инкриминируют соучастие в незаконных действиях, производимых через его мессенджер, таких как незаконный оборот наркотиков, детские уголовные преступления и мошенничество. Основателю Telegram может грозить до 20 лет лишения свободы.

В свою очередь, вице-спикер Госдумы Владислав Даванков призвал российское Министерство иностранных дел добиваться освобождения Павла Дурова. Постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов в ответ на задержание заявил, что видным деятелям информпространства небезопасно ездить в тоталитарные страны.

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      Марина Совина
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