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01:06, 25 августа 2024Интернет и СМИ

Власти России сделали первое заявление о задержании Дурова

Ульянов: деятелям информпространства небезопасно ездить в тоталитарные страны

Фото: Albert Gea / Reuters

Видным деятелям информпространства небезопасно ездить в тоталитарные страны. Такое заявление сделал постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов на своей странице в социальной сети X, комментируя задержание во Франции основателя мессенджера Telegram Павла Дурова.

«Некоторые наивные люди до сих пор не понимают, что если они играют более или менее заметную роль в международном информационном пространстве, для них небезопасно посещать страны, которые движутся ко все более тоталитарному общественному устройству», — сделал заявление представитель российской власти.

Французские спецслужбы задержали основателя Telegram Павла Дурова в парижском аэропорту Ле Бурже на выходе из частного джета.

Ордер был выписан из-за того, что предприниматель не сотрудничал с французскими силовиками. Дурову грозит до 20 лет тюрьмы во Франции.

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      Евгений Силаев
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