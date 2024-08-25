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01:01, 25 августа 2024Интернет и СМИ

Сенатор Пушков обратился к Маску после задержания Дурова

Пушков о задержании Дурова: диктатура не терпит играющих не по правилам одиночек
Алексей Пушков

Алексей Пушков. Фото: Pavel Kashaev / Global Look Press

Либеральная диктатура не терпит одиночек, играющих не по ее правилам. Так глава комиссии Совфеда по информполитике Алексей Пушков прокомментировал задержание основателя Telegram Павла Дурова во Франции.

«В Париже сегодня был задержан Павел Дуров. Либеральная диктатура не терпит одиночек, претендующих на свободу и играющих не по ее правилам. Илону Маску приготовиться», — подчеркнул сенатор.

Французские спецслужбы в субботу, 25 августа, задержали Павла Дурова в аэропорту Ле Бурже на выходе из частного джета. Предпринимателю инкриминируют соучастие в незаконных действиях, производимых через его мессенджер, таких как незаконный оборот наркотиков, детские уголовные преступления и мошенничество, кроме того, он отказывался сотрудничать с полицией по этим делам. Теперь генеральному директору Telegram может грозить до 20 лет лишения свободы.

Ранее сообщалось, что Павел Дуров знал, что его могут задержать во Франции, однако полетел частным джетом через Париж.

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      Марина Совина
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