Генсек ООН выразил обеспокоенность ростом числа перестрелок между Израилем и «Хезболлой»

Гутерриш призвал Израиль и «Хезболлу» к деэскалации конфликта

Стефан Дюжаррик, официальный представитель генсека ООН Антониу Гутерриша, сообщил, что глава всемирной организации выразил обеспокоенность ростом числа перестрелок между Израилем и ливанским движением «Хезболла», призвав стороны конфликта к деэскалации, передает ТАСС.

«Генеральный секретарь глубоко обеспокоен значительным ростом числа перестрелок через "Голубую линию". Эти действия подвергают риску как ливанское, так и израильское население, а также угрожают региональной безопасности и стабильности», — заявил Дюжаррик.

По его словам, Гутерриш надеется на деэскалацию конфликта между сторонами.

Ранее генеральный секретарь «Хезболлы» Хасан Насрулла заявил о готовности применить баллистические и высокоточные ракеты против Израиля.