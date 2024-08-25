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23:42, 25 августа 2024Мир

Генсек ООН выразил обеспокоенность ростом числа перестрелок между Израилем и «Хезболлой»

Гутерриш призвал Израиль и «Хезболлу» к деэскалации конфликта

Фото: Wang Ying / Globallookpress.com

Стефан Дюжаррик, официальный представитель генсека ООН Антониу Гутерриша, сообщил, что глава всемирной организации выразил обеспокоенность ростом числа перестрелок между Израилем и ливанским движением «Хезболла», призвав стороны конфликта к деэскалации, передает ТАСС.

«Генеральный секретарь глубоко обеспокоен значительным ростом числа перестрелок через "Голубую линию". Эти действия подвергают риску как ливанское, так и израильское население, а также угрожают региональной безопасности и стабильности», — заявил Дюжаррик.

По его словам, Гутерриш надеется на деэскалацию конфликта между сторонами.

Ранее генеральный секретарь «Хезболлы» Хасан Насрулла заявил о готовности применить баллистические и высокоточные ракеты против Израиля.

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      Марина Совина
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