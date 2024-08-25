Ида Галич описала возможные мысли Павла Дурова во время задержания

Ида Галич предположила, что Дуров мог принять полицейских за поклонников

Российская блогерша и телеведущая Ида Галич предположила, что Павел Дуров во время задержания мог принять полицейских за своих поклонников. Об этом в воскресенье, 25 августа Галич написала в своем Telegram -канале.

Блогерша вспомнила, что однажды ее оштрафовали в Саратове за курение в неположенном месте. Заметив направившуюся к ней женщину-полицейского, Галич решила, что та хочет с ней сфотографироваться. В этот момент у нее промелькнула мысль, что у сотрудницы слишком суровое для селфи лицо. «Может, Дуров тоже подумал, что его поклонники идут за автографом, а тут такое», — описала возможные мысли россиянина Галич.

Дурова задержали вечером 24 августа спецслужбы Франции в парижском аэропорту Ле Бурже по прилете из Азербайджана. По версии судебных органов во Франции, Дуров является соучастником незаконных действий, производимых через его мессенджер, таких как незаконный оборот наркотиков, уголовные преступления против детей и мошенничество. Кроме того, он отказывался сотрудничать с полицией по этим делам.