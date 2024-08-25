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08:58, 25 августа 2024Интернет и СМИ

Информацию о плане Telegram на случай задержания Дурова опровергли

Baza: в Telegram не согласовывали план на случай задержания Дурова

Фото: Cfoto / Globallookpress.com

Издание Baza в Telegram-канале опровергло информацию о неком плане компании Telegram на случай задержания основателя мессенджера Павла Дурова.

В частности, Telegram-канал Mash писал, что Дуров согласовывал план с «правой рукой», но источники Baza заявили, что не знают такого помощника предпринимателя и ранее об этом человеке ничего не было известно.

Ранее директор Ассоциации профессиональных пользователей соцсетей и мессенджеров Владимир Зыков предположил, что временно исполняющим обязанности гендиректора Telegram может стать вице-президент, друг и партнер Дурова Илья Перекопский.

Сотрудники спецслужб Франции задержали владельца Telegram Павла Дурова в парижском аэропорту Ле Бурже на выходе из частного джета вечером в субботу, 24 августа. Его подозревают в незаконных действиях, производимых через Telegram, таких как незаконный оборот наркотиков, детские уголовные преступления и мошенничество. Дурову может грозить до 20 лет лишения свободы. Он должен быть представлен французскому суду в воскресенье, 25 августа.

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      Марина Совина
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