Ивлеева поддержала Дурова

Ивлеева поддержала задержанного во Франции Дурова хештегом #FREEDUROV

Популярная российская блогерша Анастасия Ивлеева в своем Telegram-канале поддержала основателя мессенджера Павла Дурова, накануне задержанного во Франции.

«#FREEDUROV», — опубликовала она хештег, означающий «Свободу Дурову».

Ранее российский певец SHAMAN (настоящее имя — Ярослав Дронов) призвал Дурова вернуться в Россию, где «свободно и легко дышится».

Сотрудники спецслужб Франции задержали владельца Telegram Павла Дурова в парижском аэропорту Ле Бурже на выходе из частного джета вечером в субботу, 24 августа. Его подозревают в незаконных действиях, производимых через Telegram, таких как незаконный оборот наркотиков, детские уголовные преступления и мошенничество. Дурову может грозить до 20 лет лишения свободы. Он должен быть представлен французскому суду в воскресенье, 25 августа.