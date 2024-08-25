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06:34, 25 августа 2024Интернет и СМИ

Ивлеева поддержала Дурова

Ивлеева поддержала задержанного во Франции Дурова хештегом #FREEDUROV
Анастасия Ивлеева

Анастасия Ивлеева. Фото: Sergey Bulkin / News.ru / Global Look Press

Популярная российская блогерша Анастасия Ивлеева в своем Telegram-канале поддержала основателя мессенджера Павла Дурова, накануне задержанного во Франции.

«#FREEDUROV», — опубликовала она хештег, означающий «Свободу Дурову».

Ранее российский певец SHAMAN (настоящее имя — Ярослав Дронов) призвал Дурова вернуться в Россию, где «свободно и легко дышится».

Сотрудники спецслужб Франции задержали владельца Telegram Павла Дурова в парижском аэропорту Ле Бурже на выходе из частного джета вечером в субботу, 24 августа. Его подозревают в незаконных действиях, производимых через Telegram, таких как незаконный оборот наркотиков, детские уголовные преступления и мошенничество. Дурову может грозить до 20 лет лишения свободы. Он должен быть представлен французскому суду в воскресенье, 25 августа.

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      Марина Совина
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