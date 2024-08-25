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19:25, 25 августа 2024Бывший СССР

Кадыров рассказал о пленении украинских военных спецназом «Ахмат»

Кадыров: спецназ «Ахмат» захватил опорный пункт ВСУ и пленных

Кадр: Telegram-канал Kadyrov_95

Спецназовцы отряда «Ахмат» захватили опорный пункт Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом в Telegram-канале сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров.

По данным главы Чечни, работа была проведена совместно с батальоном 4-й бригады 3-й армии ЮВО. В ходе боя были захвачены два украинских военнослужащих, один из которых ранее проходил службу в 24-й отдельной штурмовой бригаде, входившей в батальон «Айдар» (признан в России террористической организацией и запрещен).

Пленный рассказал, что в батальоне уже почти никого не осталось. По словам главы Чечни, пленные рады, что их не постигла участь предшественников, «с которыми на поле боя наши парни не церемонятся».

Ранее 25 августа сообщалось, что бойцы полка «Ахмат-Чечня» эвакуировали более 51 военнослужащего срочной службы из населенного пункта Уланок.

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