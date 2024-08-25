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15:11, 25 августа 2024Россия

Бойцы «Ахмат-Чечня» эвакуировали 51 срочника в Курской области

Кадыров рассказал об эвакуации 51 срочника из поселка Курской области

Кадр: Telegram-канал Kadyrov_95

Бойцы полка «Ахмат-Чечня» эвакуировали более 51 военнослужащего срочной службы из населенного пункта Уланок. Об этом в воскресенье, 25 августа, в своем Telegram-канале рассказал глава Чечни Рамзан Кадыров.

По словам главы Чечни, эвакуация под руководством начальника штаба с позывным «Эльбрус» проходила на легковых автомобилях под плотным минометным огнем противника. Бойцы полка «Ахмат-Чечня» совершили три рейса в ходе которого удалось вывести всех срочников.

«Я выражаю глубокие слова благодарности за успешное решение боевой задачи Асламбеку Салиеву и всем бойцам принимавшим участие в эвакуации военнослужащих срочной службы. Они настоящие герои!», — написал Рамзан Кадыров.

Вечером 24 августа прошло совещание, на котором командиры, решающие боевые задачи на приграничных с Украиной территориях доложили обстановку президенту Владимиру Путину.

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