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06:24, 25 августа 2024Интернет и СМИ

Кнайсль назвала безумными обвинения против Дурова

Экс-глава МИД Австрии Кнайсль назвала обвинения против Павла Дурова безумными
Карин Кнайсль

Карин Кнайсль. Фото: Petrov Sergey / news.ru / Global Look Press

Экс-глава МИД Австрии Карин Кнайсль назвала безумными выдвигаемые против основателя Telegram Павла Дурова обвинения. Политик прокомментировала задержание предпринимателя во Франции.

«Основатель и гендиректор Telegram Павел Дуров был задержан в аэропорту в Париже вчера вечером. Обвинения против него просто безумны. Дело в Telegram как таковом, то есть в недостаточной модерации», — отметила она.

Вечером в субботу, 24 августа, Павла Дурова задержали в парижском аэропорту. Основатель Telegram ранее отказывался сотрудничать со спецслужбами различных государств, чтобы помочь раскрыть преступления, реализуемые через его мессенджер.

Во Франции его обвинили в соучастии с производимыми через Telegram незаконным оборотом наркотиков, детскими уголовными преступлениями и мошенничеством. Его задержание вызвало общественный резонанс. Павлу Дурову грозит до 20 лет тюрьмы.

При этом еще в июне этого года Павел Дуров назвал Францию лучшим местом для отдыха. Он написал об этом в своем канале в мессенджере, напомнив также, что у него есть гражданство этой страны.

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      Марина Совина
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