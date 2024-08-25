Командир «Ахмата» раскрыл потери ВСУ за сутки на курском направлении

Алаудинов: ВСУ потеряли танк, 4 ББМ и артиллерийские установки в Курской области

Бойцы 2-й бригады российского спецназа «Ахмат» за сутки уничтожили девять единиц техники Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курской области. Потери противника раскрыл командир подразделения, генерал-майор Апты Алаудинов, видео с заявлением опубликовано в Telegram-канале.

В результате украинская сторона лишилась танка, четырех боевых бронированных машин (ББМ), пары разнокалиберных артиллерийских установок и четырех транспортных единиц на курском направлении.

По словам Алаудинова, особенно активно за последние два-три дня ВСУ напирали на двух участках боевого соприкосновения. «Противник пытается пройти те участки, где мы его полностью заблокировали. И наша задача заключается в том, чтобы на данном этапе истощить его ресурсы, не давая ему продвинуться дальше. И мы эту работу пока делаем на пять», — подчеркнул командир «Ахмата».

Ранее Алаудинов высказался о перспективах полного разгрома ВСУ в Курской области. Онтакже отметил, что войска делают все, чтобы купировать противника на территории российского региона.