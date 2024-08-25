Лидер «Коррозии Металла» Троицкий подал документы на выдвижение в мэры Химок

Лидер группы Коррозия металла Сергей Троицкий, известный как Паук, подал документы в избирательною комиссию для выдвижения на пост мэра подмосковного города Химки. Об этом в воскресенье, 25 августа, сообщает ТАСС.

По данным словам Троицкого, он пойдет на выборы как самовыдвиженец. Заявление приняли председатель и секретарь территориальной избирательной комиссии. В заявлении в качестве места работы Паук указал фонд содействия музыкальному развитию и патриотическому воспитанию молодежи «Корпорация тяжелого рока».

58-летний Троицкий не в первый раз участвует в выборах. На должность мэра Химок он претендовал в 2012 году и набрал на выборах 2,46 процента голосов. Также он регистрировался на выборах главы поселка Запрудня, Жуковского и Новосибирска.

Единый день голосования в России в 2024 году состоится 8 сентября. Запланированы выборы разных уровней власти в 83 регионах, в том числе 20 прямых выборов глав регионов, еще в трех субъектах РФ состоятся непрямые выборы.

23 августа в Москве перед выборами успешно провели тестовое голосование системы электронного голосования.