Маск порассуждал о задержании Цукерберга после ареста Дурова

Маск: Цукерберга не задержат как Дурова, так как он сотрудничает со спецслужбами

Основателя корпорации Meta (запрещена в Росиии и признана экстремистской) Марка Цукерберга не задержат так же, как основателя Telegram Павла Дурова, так как он сотрудничает с властями. Об этом написал американский миллиардер Илон Маск на своей странице в соцсети Х.

«У Instagram (соцсеть принадлежит корпорации Meta, которая запрещена как экстремистская) есть огромная проблема с эксплуатацией детей, но Цука не задержат, поскольку он ограничивает свободу слова и дает правительствам тайный доступ к данным пользователей», — написал он.

Маск ранее, комментируя задержание Дурова, заявил, что в 2030 году в Европе будут лишать людей жизни за то, что они лайкнули мем. Также он опубликовал фрагмент интервью Дурова, в котором предприниматель рассуждал о свободе слова. Видео Маск сопроводил хештегом #FreePavel.

Дурова арестовали вечером 24 августа. Его задержали спецслужбы Франции в парижском аэропорту Ле Бурже по прилете из Азербайджана. По версии судебных органов во Франции, Дуров является соучастником незаконных действий, производимых через его мессенджер, таких как незаконный оборот наркотиков, уголовные преступления против детей и мошенничество. Кроме того, он отказывался сотрудничать с полицией по этим делам