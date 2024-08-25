Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
14:30, 25 августа 2024Интернет и СМИ

Маск порассуждал о задержании Цукерберга после ареста Дурова

Маск: Цукерберга не задержат как Дурова, так как он сотрудничает со спецслужбами

Фото: Evelyn Hockstein / Reuters

Основателя корпорации Meta (запрещена в Росиии и признана экстремистской) Марка Цукерберга не задержат так же, как основателя Telegram Павла Дурова, так как он сотрудничает с властями. Об этом написал американский миллиардер Илон Маск на своей странице в соцсети Х.

«У Instagram (соцсеть принадлежит корпорации Meta, которая запрещена как экстремистская) есть огромная проблема с эксплуатацией детей, но Цука не задержат, поскольку он ограничивает свободу слова и дает правительствам тайный доступ к данным пользователей», — написал он.

Маск ранее, комментируя задержание Дурова, заявил, что в 2030 году в Европе будут лишать людей жизни за то, что они лайкнули мем. Также он опубликовал фрагмент интервью Дурова, в котором предприниматель рассуждал о свободе слова. Видео Маск сопроводил хештегом #FreePavel.

Дурова арестовали вечером 24 августа. Его задержали спецслужбы Франции в парижском аэропорту Ле Бурже по прилете из Азербайджана. По версии судебных органов во Франции, Дуров является соучастником незаконных действий, производимых через его мессенджер, таких как незаконный оборот наркотиков, уголовные преступления против детей и мошенничество. Кроме того, он отказывался сотрудничать с полицией по этим делам

ЖЗЛ
Что думаешь? Оцени!
      Анастасия Шейкина
      Обсудить
      Последние новости

      В Британии заявили о планах ВСУ бить ракетами Storm Shadow вглубь России. Киев хочет заставить Москву начать переговоры

      Стала известна дата выбора меры пресечения Павлу Дурову после ареста

      Раскрыт райдер Стаса Михайлова

      Потерявший ногу в ЧВК «Вагнер» саранский маньяк снова сел за изнасилование

      Фитнес-тренер дал советы для улучшения самочувствия во время многочасового перелета

      Юрист дал совет пользователям Telegram на фоне ареста Дурова

      Основатель криптовалюты Ethereum прокомментировал арест Дурова

      Минобороны сообщило об ударе Су-25 по ВСУ в Курской области

      Врач назвал неочевидный способ снизить риск развития деменции

      Маск порассуждал о задержании Цукерберга после ареста Дурова

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше