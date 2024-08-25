МИД Китая призвал США перестать очернять Пекин в вопросе Украины

МИД Китая: США должны перестать очернять Пекин в вопросе Украины

США должны перестать очернять Пекин и оказывать на него давление в вопросе конфликта на Украине. С таким призывом к Вашингтону обратился неназванный представитель департамента стран Северной Америки и Океании Министерства иностранных дел (МИД) Китая, сообщает РИА Новости.

«США должны прекратить без разбора применять односторонние санкции и осуществлять экстерриториальную юрисдикцию, прекратить очернять Китай и оказывать на него давление», — заявил представитель МИД.

По его словам, позиция КНР по украинскому вопросу остается открытой. Он добавил, что Пекин продолжит «настаивать на примирении и содействовать переговорам и политическому разрешению» конфликта, а также «осуществлять челночную дипломатию». Представитель МИД подчеркнул, что Китай намерен и далее принимать меры для защиты своих интересов и законных прав.

Ранее представитель ведомства сообщил, что Пекин выдвинет требования Вашингтону во время визита советника президента США по нацбезопасности Джейка Салливана.