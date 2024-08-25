Китай во время визита Салливана выдвинет США требования

МИД КНР: Китай в ходе визита Салливана выдвинет США серьезные требования

Китай во время визита советника президента США по нацбезопасности Джейка Салливана выразит Соединенным Штатам озабоченность по вопросу Тайваня. Кроме того, будут выдвинуты некие «серьезные требования», рассказал представитель Департамента стран Северной Америки и Океании МИД КНР, пишет РИА Новости.

Ранее стало известно, что Салливан посетит Китай 27-29 августа. С такой информацией выступили в Белом доме.

«Китай выразит серьезную озабоченность по вопросу Тайваня, прав на развитие и стратегической безопасности Китая, представит свою твердую позицию и выдвинет серьезные требования», — отметили в МИД.

Ранее издание Defense News сообщило, что США намерены разместить в Тихом океане военные базы и аэродромы на случай конфликта с Китаем. Как уточнялось, базы будут размещены в Тихоокеанском регионе в рамках концепции «Гибкое боевое развертывание».

Ранее постоянный представитель США при ООН Линда Томас-Гринфилд заявила, что Белый дом готов вести с Россией и Китаем двусторонние переговоры по контролю над вооружениями прямо сейчас и без предварительных условий.