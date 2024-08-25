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20:12, 25 августа 2024Россия

Минобороны показало кадры уничтожения РСЗО «Град» в Курской области

Российские военные уничтожили РСЗО «Град» в приграничном районе Курской области

Российские военные уничтожили реактивную систему залпового огня (РСЗО) «Град» Вооруженных сил Украины (ВСУ) в приграничном районе Курской области. Кадры уничтожения техники противника показало Минобороны РФ в Telegram.

По данным оборонного ведомства, местоположение РСЗО удалось вычислить в ходе разведывательных мероприятий. Артиллеристы группировки войск «Север» уничтожили ее одним точным ударом.

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      Алиса Дмитриева
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