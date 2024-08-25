Российские военные уничтожили РСЗО «Град» в приграничном районе Курской области

Российские военные уничтожили реактивную систему залпового огня (РСЗО) «Град» Вооруженных сил Украины (ВСУ) в приграничном районе Курской области. Кадры уничтожения техники противника показало Минобороны РФ в Telegram.

По данным оборонного ведомства, местоположение РСЗО удалось вычислить в ходе разведывательных мероприятий. Артиллеристы группировки войск «Север» уничтожили ее одним точным ударом.

Ранее российские военные поразили пункт временной дислокации ВСУ в Славянске. По информации координатора сопротивления, армия России нанесла удар в 17:10 по московскому времени. Он сопровождался мощным взрывом.

