Россия нанесла удар по пункту временной дислокации ВСУ в Славянске

Подполье: Россия нанесла удар по складу в Славянске и пункту дислокации ВСУ

Вооруженные силы (ВС) России нанесли удар по пункту временной дислокации Вооруженных сил Украины (ВСУ) и складу в Славянске. Об этом сообщил координатор пророссийского николаевского подполья Сергей Лебедев, его цитирует РИА Новости.

«Прилет в Славянск: накрыли пункт временной дислокации и склад», — сообщил он.

По информации координатора сопротивления, армия России нанесла удар в 17.10 по московскому времени. Он сопровождался мощным взрывом.

В подполье ранее сообщили, что армия России ударила по пункту временной дислокации ВСУ в Харькове. В результате удара было уничтожено около 40 военнослужащих украинской армии.