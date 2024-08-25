Стало известно об ударе ВС России по пункту временной дислокации ВСУ в Харькове

Подполье: ВС России нанесли удар по ПВД ВСУ в Харькове

Армия России нанесла удар по пункту временной дислокации (ПВД) Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Харькове. Об этом сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.

«Как стало нам известно, прилетело в пункт временной дислокации бандеровцев», — сообщил Лебедев, уточнив, что ПВД находился на улице Полевой Слободского района города.

Как отмечает подпольщик, в результате удара было уничтожено около 40 военнослужащих украинской армии.

Ранее Лебедев сообщил о «мощнейшем двойном прилете» по складу с ракетным вооружением ВСУ в городе Сумы. По его словам, удар пришелся на район промзоны на Линейной.