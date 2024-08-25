Подпольщики сообщили о мощнейшем двойном прилете по складу с ракетным вооружением в Сумах

Подпольщик Лебедев заявил о поражении склада с ракетным вооружением в Сумах

Координатор пророссийского николаевского сопротивления Сергей Лебедев сообщил о «мощнейшем двойном прилете» по складу с ракетным вооружением Вооруженных сил Украины (ВСУ) в городе Сумы. Подробностями он поделился с РИА Новости.

По его словам, удар пришелся на район промзоны на Линейной. Во время него был поражен склад, куда недавно привезли ракеты, в том числе и для систем противовоздушной обороны (ПВО).

Утром в воскресенье, 25 августа, Сумская областная администрация сообщила о поражении инфраструктурных объектов.

За несколько дней до этого российские войска нанесли ракетный удар по бункеру в Сумах, где президент Украины Владимир Зеленский встречался с главнокомандующим ВСУ Александром Сырским. Атака велась по территории завода «Сумхимпром», где расположен стратегический объект. Находился ли там в момент удара украинский лидер или командование, не уточнялось.