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13:10, 25 августа 2024Бывший СССР

Минобороны показало кадры уничтожения РСЗО «Град» ВСУ в Курской области

Минобороны опубликовало видео уничтожения РСЗО «Град» ВСУ в Курской области

Министерство обороны Российской Федерации опубликовало кадры уничтожения реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Град» Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курской области.

Отмечается, что движение РСЗО было выявлено группировкой войск «Север» и уничтожено артиллерией, что было подтверждено кадрами объективного контроля.

Ранее Минобороны отчиталось о ситуации в Курской области. Ведомство уточнило, что группировка войск «Север» отражала атаки штурмовых групп противника в районах Комаровки, Малой Локни, Нечаева и Черкасского Поречного. Не допустить продвижения противника удалось при поддержке армейской авиации и огня артиллерии.

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      Валентин Карант
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